Premio Carlo Mazzacurati dal 9 al 12 aprile a Vicenza Gianni Di Gregorio Personaggio d’Onore

Dal 9 al 12 aprile si svolge a Vicenza la terza edizione del Premio Carlo Mazzacurati, dedicato al riconoscimento del Miglior Personaggio. Durante l’evento, viene consegnata una menzione speciale a un personaggio riconosciuto per il suo contributo nel settore. Tra i premiati figura Gianni Di Gregorio, che riceve il riconoscimento di Personaggio d’Onore. L’evento si svolge in diverse location della città.

Il regista Gianni Di Gregorio riceverà il premio come Personaggio d’Onore. La serata di premiazione del 12 aprile vedrà la partecipazione speciale di Natalino Balasso. La giuria ufficiale composta da Francesca Comencini, Marco Pettenello e Marina Zangirolami Mazzacurati, sceglierà il vincitore della terza edizione del Premio, tra i cinque candidati: Santino – Alessandro Borghi in Testa o Croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis Si aggiunge in questa terza edizione un riconoscimento che racchiude il senso del Premio Mazzacurati: il Premio al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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