nella classifica dei migliori formaggi al mondo ci sono 4 italiani

Nella classifica dei migliori formaggi al mondo, quattro italiani occupano le prime posizioni. Secondo TasteAtlas, piattaforma internazionale dedicata alla cucina tradizionale e ai prodotti tipici, questa classifica si basa su valutazioni e recensioni di esperti e consumatori di tutto il mondo. Ogni anno, vengono raccolti dati e stilate le classifiche dei “top 100 cheeses in the world”, evidenziando l’eccellenza dei formaggi italiani a livello globale.

Ben 4 dei primi 10 migliori formaggi al mondo sono italiani. A dirlo è TasteAtlas, piattaforma internazionale specializzata nella cucina tradizionale e nei prodotti tipici, che ogni anno raccoglie valutazioni, recensioni e punteggi da parte di esperti e consumatori di tutto il mondo e stila la classifica dei “top 100 cheeses in the world”. Quali sono i migliori formaggi al mondo: 4 italiani nella top ten. Nella top ten dei migliori formaggi al mondo convivono tradizioni molto diverse: Grecia, Italia, Portogallo e Francia  si alternano in una graduatoria che premia soprattutto i prodotti legati a territori ben definiti, a metodi produttivi consolidati e a materie prime fortemente caratterizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

