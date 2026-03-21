Alle 21 del 21 marzo 2026, viene recitata una preghiera della sera dedicata a Maria, nella quale si chiede di ricevere un nuovo sguardo e una fede più forte. La preghiera invita a affidare il riposo alla figura religiosa, con l’obiettivo di vedere oltre il buio e scoprire una luce di speranza per un nuovo inizio.

Affidiamo il nostro riposo a Maria con la preghiera della sera: chiediamo una fede incrollabile e il dono di vedere, oltre il buio, la luce di un nuovo inizio. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 21 Marzo 2026: chiediamo il dono di uno nuovo sguardo

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