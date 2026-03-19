Preghiera del mattino 19 Marzo 2026 | Donami un nuovo sguardo

In questa mattina di giovedì 19 marzo 2026, si svolge un momento di preghiera dedicato alla Solennità di San Giuseppe. Durante l’Adorazione, i partecipanti sono invitati a affidare ogni passo al Signore e a invocare la protezione del Patrono della Chiesa Universale. La preghiera si concentra sulla richiesta di un nuovo sguardo, per affrontare la giornata con fede e speranza.

Giovedì di Adorazione nella Solennità di San Giuseppe: affida ogni passo al Signore e chiedi la potente intercessione del Patrono della Chiesa Universale. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. In questo giovedì di Adorazione che incontra la Solennità di San Giuseppe, fermati davanti al Santissimo per affidare ogni tuo passo al Signore. Chiedi con fiducia la potente intercessione del Custode della Provvidenza e Patrono della Chiesa universale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 19 Marzo 2026: “Donami un nuovo sguardo” Articoli correlati Preghiera del mattino, 5 Marzo 2026: “Donami uno sguardo di fede”Il giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino. Preghiera del mattino, 12 Marzo 2026: “Volgi il Tuo sguardo a me”Inizia il tuo giovedì nel cuore del Santissimo Sacramento con la preghiera del mattino per trasformare ogni gesto della giornata in un atto di... UN NUOVO FULMINE SU S. PIETRO: UN ALTRO SEGNO Altri aggiornamenti su Preghiera del mattino 19 Marzo 2026... Discussioni sull' argomento Ultimo giorno di Ramadan 2026: a che ora avverrà il iftar / ftour oggi, giovedì 19 marzo 2026?; La reliquia di San Francesco in pellegrinaggio a Vico Equense: quattro giorni di preghiera e devozione; ?Arzano si mette in cammino con la Via Crucis cittadina con don Mimmo Battaglia; Don Peppe Diana, il 19 marzo a Casal di Principe una giornata in memoria a 32 anni dall'omicidio. . Preghiera del giorno 17 Marzo - facebook.com facebook #PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su Click To Pray: clicktopray.org x.com