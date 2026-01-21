Il 21 gennaio 2026, nel giorno dedicato a San Giuseppe, iniziamo con la preghiera del mattino, chiedendo costanza nella fede. Il Mercoledì è il giorno dedicato alla devozione a San Giuseppe, custode del Redentore e esempio di fedeltà. Questa preghiera ci invita a rafforzare il nostro impegno spirituale con semplicità e riflessione, accompagnandoci nel percorso quotidiano di fede e devozione.

Il Mercoledì è il giorno della devozione a San Giuseppe:iniziamo con la preghiera del mattino invocando San Giuseppe, custode del Redentore e modello di fedeltà. Chiediamo la sua intercessione per ricevere il dono della costanza nella fede. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: “Concedimi costanza nella fede”

Preghiera del mattino del 13 Gennaio 2026: “Concedimi il Tuo Amore”La preghiera del mattino del 13 gennaio 2026 ci invita a chiedere il dono dell’amore divino.

Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: “Accresci la mia povera fede”Ecco una preghiera del mattino per il 7 gennaio 2026, giorno dedicato a San Giuseppe.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Preghiera del mattino - 21 gennaio 2026

Argomenti discussi: Il vescovo Bellandi analizza le figure degli ultimi tre Papi Stili diversi, unica missione; Preghiera del Mattino MERCOLEDI 21 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Memoria Sant'Agnese, Vergine e Martire; Preghiera del mattino 14 Gennaio 2026: Allontanami dalle paure; Preghiera del mattino del 15 Gennaio 2026: Innalzami a Te.

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - facebook.com facebook