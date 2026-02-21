Preghiera del mattino 21 Febbraio 2026 | Purifica il mio sguardo

Il 21 febbraio 2026, molte persone si sono unite in preghiera per chiedere protezione e purezza dello sguardo. La richiesta, fatta durante la preghiera del mattino, mira a rafforzare la fede e a trovare conforto nelle parole dedicate a Maria. In un momento di riflessione, i partecipanti si sono concentrati sull'importanza di mantenere il cuore aperto e il pensiero positivo. La preghiera si conclude con una richiesta di guida per affrontare la giornata.

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 21 Febbraio 2026: “Purifica il mio sguardo”

In questo nuovo sabato, ci mettiamo sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria. Invochiamo la sua protezione materna affinché ogni passo sia trasformato dal Suo amore infinito. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. O Gesù, spesso vedo confusamente; come il cieco di Betsaida non distinguo gli uomini dagli alberi. Purifica il mio sguardo con la potenza della Tua mano, perché io sia risanato e, nella mia giornata, mantenga sempre vigile la visione soprannaturale.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 15 Febbraio 2026: “Rinnova il mio cuore”Il 15 febbraio 2026, una preghiera mattutina si è svolta nel centro della Santissima Trinità, per chiedere a Dio di riempire i cuori di speranza e forza. Preghiera del mattino, 19 Febbraio 2026: “Parla al mio cuore Signore”Il 19 febbraio 2026, una preghiera mattutina si diffonde tra i fedeli, che cercano conforto e guida. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ramadan 2026 : A che ora è previsto il ftour/iftar sabato 21 febbraio 2026?; Trapianto fallito, pronto un cuore nuovo: si riaccende la speranza per il bimbo del Monaldi; Non siamo in Marocco, scoppia il caso al Ruffini di Genova per una circolare sul Ramadan; Il cambiamento radicale in Arabia Saudita porta le stelle del calcio ad allenarsi nelle prime ore del mattino durante il Ramadan. Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: Proteggimi SignoreInizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con fedeltà al Signore. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it Preghiera del mattino nel giorno dei Santi Francesco e Giacinta Marto – 20 febbraio Signore Gesù, in questo nuovo giorno ci doni la luce semplice e pura dei piccoli che si fidano di Te. Come i santi Francesco e Giacinta, insegnaci un cuore umile, capace di as - facebook.com facebook Trapianto fallito, una preghiera a Nola per Domenico: presente la famiglia x.com