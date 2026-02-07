Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Castelletto di Serravalle dopo essere caduto dal tetto di un capannone in fase di ristrutturazione. L’incidente si è verificato poco prima delle otto, mentre l’operaio stava lavorando in quota. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini. Le cause della caduta sono ancora da chiarire.

Castelletto di Serravalle, 7 febbraio 2026 - Un altro tragico incidente sul lavoro strappa la vita a un altro, l’ennesimo, operaio che stava svolgendo il suo lavoro: un 53enne è precipitato dal tetto di un capannone, nel quale sono in corso delle opere di ristrutturazione, facendo un volo di oltre sei metri. L’uomo è deceduto sul colpo e il personale sanitario del 118, con anche un’automedica e l’elisoccorso attivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, che era di turno proprio nella zona di via Del Lavoro, nel territorio di Castelletto di Serravalle. Ad accertare quanto accaduto e la dinamica precisa dell’incidente sarà la medicina del lavoro dell’Azienda Usl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro, precipita dal tetto di un capannone e muore: aveva 53 anni

Approfondimenti su Castelletto di Serravalle

Una tragedia si è verificata nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un giovane di 19 anni è precipitato dal tetto di un capannone, perdendo la vita sul colpo.

Un operaio di 48 anni è deceduto oggi a Frosinone dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Castelletto di Serravalle

Argomenti discussi: Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioni; Grave incidente sul lavoro: cade dal tetto della malga e precipita al suolo. Un uomo di 53 anni elitrasportato in ospedale; Cade in azienda e batte la testa, operaio portato d'urgenza all'ospedale Civile - BresciaToday; Castellamonte: precipita dal tetto, operaio 41enne gravissimo.

Marigliano, ennesimo incidente sul lavoro: operaio precipita da un’impalcatura.Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare con prognosi riservata. Marigliano, ennesimo incidente sul lavoro: operaio precipita da un’impalcatura. marigliano.net

Incidente sul lavoro, 61enne precipita dal cestello: è graveL’uomo stava lavorando quando il mezzo è stato colpito da un altro veicolo. Soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette. lanuovariviera.it

Quello costato la vita a Dinu Florin Craiu è il sesto incidente mortale sul lavoro in Lombardia da inizio anno. L’operaio romeno di 57 anni, residente a Treviglio , è morto giovedì 5 febbraio travolto da una lastra mentre lavorava in un’azienda di Cambiago, nel facebook