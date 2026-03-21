Un operaio di 30 anni, originario di Andria, è morto sabato mattina a Modugno, nella zona industriale di Bari, dopo essere caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. La vittima è precipitata mentre svolgeva attività lavorative in un’area industriale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un’altra morte sul lavoro, questa volta nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Un operaio di 30 anni, originario di Andria, ha perso la vita sabato mattina dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale su cui stava lavorando. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava sul terrazzo della struttura, probabilmente su una superficie non portante, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spesal dell’Area Metropolitana della Asl di Bari, incaricati come organo tecnico di supporto all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaio muore cadendo dal tetto di un capannone industriale a Modugno (Bari)

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