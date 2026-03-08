In occasione dell’8 marzo, circa mille persone hanno preso parte a un corteo che è partito da piazza Hortis e si è snodato attraverso le strade del centro prima di arrivare in piazza Oberdan. La manifestazione, dedicata alla Giornata internazionale della donna, ha avuto come obiettivo principale la lotta contro il patriarcato che opprime le donne. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di oggi.

In occasione della Giornata internazionale della donna, circa un migliaio di persone hanno partecipato al corteo che questo pomeriggio è partito da piazza Hortis e ha attraversato le vie del centro per concludersi in piazza Oberdan. La manifestazione promossa dal collettivo Non Una di Meno aveva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Afghanistan, migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del PakistanMigliaia di persone hanno manifestato a Khost contro l’aggressione militare del Pakistan in Afghanistan, nel mezzo di un conflitto che Islamabad ha...

Un migliaio di persone in piazza a Milano contro l’Ice alle Olimpiadi: “Non vogliamo le squadracce di Trump”A Milano in piazza XXV Aprile è andata in scena una protesta contro la presenza dell'Ice degli Usa in città per le Olimpiadi invernali.

Una raccolta di contenuti su 8 marzo un migliaio di persone....

Temi più discussi: Giornata della donna: manifestazioni già oggi; Iran, i droni di Teheran e il confronto con Usa, Cina e Ucraina; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, Tajani: Rimpatriati più di 20mila italiani.

8 marzo, un migliaio di persone manifestano contro il patriarcato che opprime le donne (VIDEO)In occasione della Giornata internazionale della donna, circa un migliaio di persone hanno partecipato al corteo che questo pomeriggio è partito da piazza Hortis e ha attraversato le vie del centro pe ... triesteprima.it

Corteo 8 marzo a Milano: Disarmiamo guerra e patriarcato. Le nostre vite valgonoMigliaia di persone alla manifestazione organizzata da Non una di meno in città. Slogan e striscioni contro il ddl Bongiorno: Senza consenso è stupro, senza dissenso è fascismo ... msn.com

L’8 marzo le donne di tutto il mondo vengono celebrate in tanti modi e anche noi vogliamo farlo, parlandovi di alcune delle tantissime donne che con determinazione si sono affermate in un mondo che a noi sta particolarmente a cuore… quello del cibo! - facebook.com facebook

L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Il talento, la determinazione e il contrib x.com