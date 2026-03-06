afghanistan migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del pakistan

A Khost, in Afghanistan, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le operazioni militari del Pakistan, che ha dichiarato di essere coinvolta in una “guerra aperta” con il paese. La manifestazione si è svolta nel clima di un conflitto in corso tra i due stati, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso le proteste pubbliche.

Migliaia di persone hanno manifestato a Khost contro l’aggressione militare del Pakistan in Afghanistan, nel mezzo di un conflitto che Islamabad ha dichiarato essere una “guerra aperta”. La protesta è scoppiata mentre le forze pakistane e afghane si sono lanciate reciproci attacchi aerei, uccidendo decine di persone su entrambi i fronti. I ripetuti appelli alla moderazione da parte della comunità internazionale non hanno avuto alcun effetto, poiché i combattimenti, giunti ormai al nono giorno, continuano senza sosta. Il Pakistan ha ripetutamente accusato il governo di Kabul di dare rifugio ai talebani pakistani, noti anche come Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. 🔗 Leggi su Lapresse.it

