Madre uccide la figlia e si suicida | la ragazzina aveva appena perso una gara

Le luci abbaglianti di Las Vegas si sono improvvisamente spente per lasciare spazio a un dramma che ha sconvolto non solo la città del peccato, ma l’intero mondo dello sport giovanile americano. All’interno di una stanza del Rio Hotel & Casino, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una giovane atleta di soli dodici anni, Addi Smith, e di sua madre, Tawnia McGeehan. Quello che doveva essere un weekend di adrenalina e sorrisi per il team Utah Xtreme Cheer, volato in Nevada per una prestigiosa competizione nazionale di cheerleading, si è trasformato in un incubo indelebile. Secondo le autorità locali, ci troviamo di fronte a un terribile caso di omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

