Tentato omicidio di due ragazze la Cassazione annulla per la seconda volta | da rifare il processo su Di Maio

La Cassazione ha nuovamente annullato la condanna a cinque anni di reclusione per Francesco Di Maio, coinvolto in un tentato omicidio di due ragazze. La decisione implica il rifacimento del processo, dopo che i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che l’istruttoria precedente presenta elementi da riesaminare. La vicenda, che riguarda il giovane di Spadafora, rimane al centro dell’attenzione giudiziaria, con un procedimento che dovrà riprendere dall’inizio.

Per la seconda volta la Cassazione rimette tutto in discussione. I giudici della Suprema Corte hanno annullato con rinvio alla Corte d'Appello la condanna a cinque anni di reclusione inflitta a Francesco Di Maio, giovane di Spadafora oggi ventiduenne, già riconosciuto colpevole nei precedenti.

