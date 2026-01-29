Si schianta in tangenziale l' auto accartocciata contro il guardrail | muore 77enne

Un uomo di 77 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla tangenziale. La sua auto si è schiantata contro il guardrail, rimanendo accartocciata. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo per il conducente non c’era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i carabinieri ricostruivano la dinamica dello schianto.

Un impatto terribile, l'auto accartocciata contro il guardrail, i tentativi di soccorso immediati ma per il conducente non c'è stato niente da fare. Gravissimo incidente stradale poco dopo le ore 23.30 nella nottata tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio. Un'auto si è schiantata contro il guardrail, per cause in corso di accertamento. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco. Dal mezzo, infatti, dopo l'impatto, è iniziato ad uscire del fumo, si è sviluppato un principio di incendio. Per l'uomo di 77 anni alla guida non c'è stato niente da fare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

