Poggibonsi | allarme truffe! Coppia di anziani raggirata Falso incidente da 150 euro

A Poggibonsi una coppia di anziani è stata raggirata in seguito a una truffa dello specchietto. I due pensionati sono stati coinvolti in un episodio in cui è stato simulato un incidente per ottenere circa 150 euro. La vicenda si è verificata recentemente, alimentando l’allarme tra i residenti sulla diffusione di questa tipologia di truffe.

Anche se nessuno ne sentiva la mancanza, torna a colpire la cosiddetta ' truffa dello specchietto '. Stavolta nel raggiro c'è caduta una coppia di pensionati. I malviventi, anche a questo giro, hanno colpito con consumata abilità, spillando 150 euro a marito e moglie con uno stratagemma studiato fin nei minimi particolari: il falso incidente. Il 'modus operandi' di questi delinquenti è ormai collaudato. Il truffatore di turno, a bordo della sua auto, nelle immediate vicinanze dell'ospedale di Campostaggia, in pieno giorno, si è avvicinato alla macchina della anziana coppia poggibonsese. Dicendo loro con una certa arroganza e decisione che senza accorgersene avevano urtato la sua auto, rompendo lo specchietto e danneggiando la fiancata, ha costretto marito e moglie a fermarsi.

