Un'indagine ha portato alla scoperta di truffe informatiche che hanno coinvolto 89 persone in varie città italiane. Sono stati individuati 68 indagati e sequestrati oltre 1,5 milioni di euro tra beni e denaro. Le operazioni hanno interessato diverse province, tra cui Salerno e Napoli, nel corso di controlli e accertamenti delle autorità competenti.

È di 68 persone indagate e oltre 1.500.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza, finalizzata al recupero di somme indebitamente percepite tramite riciclaggio e truffe informatiche. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, ha portato al sequestro di conti correnti e rapporti finanziari riconducibili agli indagati, con un raggio d’azione che si estende su numerose province italiane. Le indagini e la denuncia che ha dato il via all’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un cittadino presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Virgilio.it - Truffe informatiche colpiscono 89 persone in diverse città d'Italia: 68 indagati e sequestro da 1,5 milioni

