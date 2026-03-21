Pogacar vince in maniera epica la Milano Sanremo | prima cade rovinosamente poi batte in volata Pidcock

Tadej Pogacar ha conquistato per la prima volta la vittoria alla Milano Sanremo, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. La corsa si è conclusa con uno sprint in volata contro Pidcock, dopo che il ciclista sloveno era caduto rovinosamente poco prima della Cipressa. La fuga si è decisa negli ultimi metri, lasciando il pubblico senza fiato.

Tadej Pogacar ha vinto per la prima volta in carriera la Milano Sanremo, al termine di una corsa bellissima, in cui ha dovuto rimontare dopo una rovinosa caduta poco prima della Cipressa. Il campione del mondo ha battuto in volata di mezza ruota Tom Pidcock, l'unico che gli ha resistito sul Poggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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