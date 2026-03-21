LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | Pogacar cade si rialza e conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprint
Durante la Milano-Sanremo 2026, un corridore è caduto ma si è rialzato e ha continuato a gareggiare, arrivando primo. Un altro atleta ha ceduto allo sprint finale, arrendendosi agli avversari. La corsa si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui e emozioni sul percorso. La competizione si è conclusa con queste due azioni importanti, lasciando gli spettatori con molte impressioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.58 E questo il video della caduta di Pogacar prima della Cipressa: 4 KM later. He’s back in the peloton. https:t.coJKnNcu41Qo — Milano Sanremo (@MilanoSanremo) March 21, 2026 16.57 L’attacco di Pogacar sulla Cipressa: POGI-NATION, RISE UP The ego of the World Champ, down a few kilometers ago, and he goes thermonuclear in La Cipressa! Only Tom Pidcock, and his best frenemy, Mathieu van der Poel, can follow! Follow #MilanoSanremo #SanremoWomen @CAIta on Rai ( ) and on Eurosport ( ) pic.twitter.comcJmUW43Zvt — Milano Sanremo (@MilanoSanremo) March 21, 2026 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026.
Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar cade, rimonta e vince davanti a PidcockDiretta Live della Milano-Sanremo 2026, corsa che apre la stagione del ciclismo. Duello tra Pogacar e van der Poel. sport.virgilio.it
LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 Lo sprint decisivo tra Pogacar e Pidcock: Speechless. Absolutely speechless. What a fucking finish. Follow ... oasport.it
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