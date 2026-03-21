LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | Pogacar cade si rialza e conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprint

Durante la Milano-Sanremo 2026, un corridore è caduto ma si è rialzato e ha continuato a gareggiare, arrivando primo. Un altro atleta ha ceduto allo sprint finale, arrendendosi agli avversari. La corsa si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui e emozioni sul percorso. La competizione si è conclusa con queste due azioni importanti, lasciando gli spettatori con molte impressioni.