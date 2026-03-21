Lo sloveno Pogacar ha conquistato la sua prima vittoria alla Milano-Sanremo, dopo aver affrontato una caduta a circa 30 chilometri dal traguardo e aver subito un infortunio. Nonostante le difficoltà, è riuscito a recuperare, superare il rivale Pidcock in volata e aggiudicarsi la Classicissima al suo sesto tentativo.

Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Lo sloveno era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, con evidenti abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, e ha dovuto rincorrere il gruppo, elemento che accresce ulteriormente la sua impresa. Il corridore della Uae, attualmente, detiene 4 delle ultime 5 Classiche Monumento. Terzo al traguardo Wout Van Aert, partito dal gruppo inseguitori dopo la discesa del Poggio, quarto Mads Pedersen. Primo degli italiani Andrea Vedrame, sesto. «Sono molto felice, un sacco di emozioni mi stanno passando per la testa. Non vedevo l'ora di vincere la Milano Sanremo, finalmente ce l'ho fatta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano-Sanremo, Pogacar re senza rivali: cade, si fa male, recupera e batte Pidcock in volata. Primo successo nella Classicissima

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