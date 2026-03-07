Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno mostrato che l’Italia è in grado di organizzare grandi eventi sportivi, con un record di medaglie conquistate dagli atleti azzurri. La candidatura per le Olimpiadi del 2040 è in corso e suscita discussioni, mentre alcuni oppositori continuano a opporsi alla proposta. Non si conoscono ancora tutte le decisioni ufficiali, ma l’Italia si prepara a presentare la propria candidatura.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno confermato che l’Italia è un Paese in ottima salute e non soltanto per il record di medaglie conquistate dagli atleti e dalle atlete azzurri, che già di per sé qualche cosa vorrà pur ben dire. Il certificato di buona salute ce lo ha rilasciato il mondo intero che ha apprezzato senza alcun dubbio la qualità dell’evento e di tutto ciò che era stato messo in campo per realizzarlo. Impresa non facile visto che si trattava delle prime Olimpiadi diffuse – cioè sparse in località non confinanti – nella storia dei Giochi. Sopra le attese, secondo le prime stime, anche il risultato economico che avvicina il saldo finale a quel “costo zero” promesso dagli organizzatori ma che soprattutto proietta per il futuro dell’area interessata un incremento di Pil di alcuni miliardi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Olimpiadi 2040, perché l’Italia può farcela (nonostante i signori del no)

Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura. Roma 2040? Si può fare”Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura.

Lindsey Vonn, che gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina con il crociato rotto. Perché può farcela secondo l'esperto (e quali rischi corre)E pensare che quando una settimana fa è caduta durante una discesa a Crans-Montana, abbiamo creduto che stavolta fosse davvero finita.

Una selezione di notizie su Olimpiadi 2040 perché l'Italia può....

Temi più discussi: Olimpiadi 2040 a Roma: perché ora è possibile; Tutti vogliono le Olimpiadi estive del 2036 o 2040: Zaia propone Venezia (con anche il Trentino) per un'edizione diffusa, Fontana spinge la Lombardia e il Coni dice Roma; Giochi estivi: suggestione Roma. Ma Doha è favorita per il 2036 e Coventry pensa alla sua Africa; Dalla colonia penale del 2026 alle Olimpiadi 2040: la Sardegna può davvero sognare?.

Olimpiadi invernali un successo, ora l’Italia punta a Roma 2040. Ecco perché c’è ottimismoOlimpiadi invernali un successo, ora l'Italia punta a Roma 2040. Ecco perché c'è ottimismo. Ci sono 14 anni per fare le cose fatte bene, questa volta senza dividersi ... affaritaliani.it

Il Cio e l'ipotesi Olimpiadi estive Roma 2040: «L'Italia deve candidarsi»Dopo l’assegnazione del 2028 a Los Angeles e del 2032 a Brisbane, l’Italia potrebbe puntare all’edizione successiva, con il sostegno del Coni ... lasicilia.it

“Tabù. Di donne, sport e informazione” Dalle origini delle Olimpiadi moderne, con il “no” di Pierre de Coubertin, fino alle sfide contemporanee, le donne nello sport continuano a sfidare pregiudizi e stereotipi. Il nuovo libro della giornalista Mara Cinquepal - facebook.com facebook

LINDSEY VONN, CHE FORZA Dopo il brutto infortunio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la campionessa statunitense è già a lavoro in palestra #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Vonn #AlpineSkiing x.com