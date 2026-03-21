Durante la Milano-Sanremo del 2026, una caduta ha coinvolto diversi ciclisti, tra cui lo sloveno Tadej Pogacar. L’incidente si è verificato a pochi chilometri dal traguardo, mettendo a rischio la sua posizione. Nonostante la caduta, Pogacar è riuscito a rientrare nel gruppo di testa prima dell’arrivo, che si è disputato sulla classica distanza di circa 300 km.

A circa 35 km dal traguardo, quando ne mancavano 7 all’inizio della salita della Cipressa, sono caduti diversi corridori, tra cui Pogacar, Pellizzari, Jorgenson e Van Aert, ma sono stati coinvolti nel capitombolo anche Borgo, Affini e Girmay. Pogacar è stato proprio il corridore che ha innescato la caduta. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar rientra e attacca sulla Cipressa! Pidcock e Van der Poel rispondono Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida Pogacar-Van der Poel, Ganna ci crede Milano-Sanremo 2026: tutti gli italiani in gara. Presenti trenta azzurri: Ganna la punta Di Giannantonio sbanca nelle qualifiche del GP del Brasile! Bezzecchi in scia, Bagnaia arranca Fabio Di Giannantonio completa una piccola grande impresa e ribalta totalmente la situazione dopo un venerdì negativo sulla nuova pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo: la caduta e i km che mancavano all’arrivo

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