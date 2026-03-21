Durante la Milano-Sanremo 2026, Pogacar è riuscito a rientrare nel gruppo e ha attaccato sulla Cipressa. Pidcock e Van der Poel hanno risposto immediatamente, mantenendo alta la tensione lungo la corsa. A metà pomeriggio, Van der Poel ha deciso di dare il primo cambio a Pogacar, mentre i corridori continuano a confrontarsi lungo il percorso. La corsa è ancora in pieno svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Van der Poel dà per la prima volta un cambio a Pogacar. 16.26 Come sempre in questi casi, manca completamente l’accordo tra gli inseguitori. 16.25 A Pogacar resta solo il Poggio: 3,7 km al 3,7% di pendenza media e punta dell’8%. 16.23 Pogacar non si sta risparmiando neppure in discesa. Già 30? di ritardo per il gruppo principale. Ormai la Milano-Sanremo se la giocano i primi tre: non li prendono più. Non che ci fossero dubbi. 16.22 Finita la Cipressa, 21,5 km all’arrivo. 24? di vantaggio per Pogacar, Van der Poel e Pidcock sul gruppo principale. 16.22 SCATTA POGACAR! Pidcock e Van der Poel non mollano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar rientra e attacca sulla Cipressa! Pidcock e Van der Poel rispondono

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