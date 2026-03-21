Pogacar continua a riscrivere la storia | sua la Milano-Sanremo

Lo sloveno Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo, una delle Classiche più prestigiose del ciclismo. Durante la gara, è caduto a circa 30 chilometri dal traguardo, ma è riuscito a rientrare con una rimonta notevole. Nella fase finale, ha affrontato lo sprint contro Tom Pidcock, conquistando la vittoria. La corsa si è conclusa con un arrivo di gruppo compatto e un finale emozionante.

C’è un’immagine che racconta più di tutte questa Milano-Sanremo: la maglia iridata strappata, il fianco sinistro sanguinante, e Tadej Pogacar che si rialza e riparte quando la sua corsa sembra finita. Da lì in avanti, la Classicissima cambia direzione e diventa il terreno della sua impresa. Lo sloveno vince per la prima volta la Milano-Sanremo al sesto tentativo, chiudendo in 6h35’49’’ e battendo allo sprint Tom Pidcock, rimasto l’unico capace di reggergli il passo fino agli ultimi metri. Terzo Wout van Aert, quarto Mads Pedersen. Il primo degli italiani è Andrea Vendrame, sesto. Fino a poco più di trenta chilometri dal traguardo, però, la storia sembra un’altra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pogacar continua a riscrivere la storia: sua la Milano-Sanremo Articoli correlati Pogacar cade e trionfa, sua per la prima volta la Milano-SanremoSANREMO - Il campione del mondo Tadej Pogacar ha conquistato la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di... Milano-Sanremo, Pogacar nella storia. Vince per la prima volta in volata nonostante la cadutaPer completare il grande slam delle classiche monumento, a Tadej Pogacar manca ora solo la Parigi-Roubaix. Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Contenuti e approfondimenti su Pogacar continua a riscrivere la storia... Temi più discussi: Van der Poel sfida Pogacar: La Milano-Sanremo? Io pronto al tris; Il senso della Milano-Sanremo per Tadej Pogacar; Per Pogacar la Milano-Sanremo è la corsa più difficile che c'è: i motivi; Milano-Sanremo 2026, Filippo Ganna: Spero che Pogacar non riesca a staccare Van der Poel, altrimenti lo rivediamo all’arrivo. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar cade, si rialza e conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI POGACAR COSA E' SUCCESSO A POGACAR: LA CADUTA E I KM DALL'ARRIVO 16.59 Grazie per ... oasport.it Milano-Sanremo 2026, Pogacar leggendario: cade, rimonta e vince davanti a PidcockIl resoconto della Milano-Sanremo 2026: trionfa Pogacar nonostante una caduta, crolla van der Poel. Sul podio Pidcock e van Aert ... sport.virgilio.it Cade, si rialza e vince la Milano-Sanremo arrivando al traguardo in queste condizioni. Più forte di tutto: Tadej Pogacar facebook Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con x.com