Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo, arrivando primo in volata dopo una corsa segnata da una caduta. È la prima volta che il ciclista sloveno si impone in questa classica monumento. Con questa vittoria, Pogacar completa il grande slam delle classiche monumento, a eccezione della Parigi-Roubaix. Ora il suo percorso include anche questa corsa.

Per completare il grande slam delle classiche monumento, a Tadej Pogacar manca ora solo la Parigi-Roubaix. La gara che, finora, aveva visto il campione sloveno sempre beffato è riuscito finalmente a trionfare a Sanremo ma non è stata certo una passeggiata di salute. Il capitano della Uae Team Emirates cade a terra a circa 30 chilometri dal traguardo ma si rialza subito e, aiutato dalla squadra, torna in gruppo prima della Cipressa. Sulla salita più temuta impone la legge del più forte, schiantando i rivali uno alla volta: solo l’inglese Tom Pidcock gli rimane alla ruota fino al rettilineo finale, dove il campione del mondo riesce a batterlo in volata per mezza ruota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Sanremo, Pogacar nella storia. Vince per la prima volta in volata nonostante la caduta

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