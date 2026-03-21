Tadej Pogacar, campione del mondo, è stato protagonista della 117esima edizione della Milano-Sanremo. Durante la gara di 298 chilometri, con partenza da Pavia e arrivo a Sanremo, il ciclista ha subito una caduta ma è riuscito a raggiungere e vincere nel tradizionale traguardo di via Roma. È la sua prima vittoria in questa classica monumento.

SANREMO - Il campione del mondo Tadej Pogacar ha conquistato la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri complessivi con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori, nel tradizionale traguardo di via Roma. Il 27enne fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, supera in una volata a due il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e subentra nell'albo d'oro al belga Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), trionfatore nel 2023 e 2025. "Sono molto felice, ho tante emozioni per la testa e devo ancora realizzare quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pogacar cade e trionfa, sua per la prima volta la Milano-Sanremo

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