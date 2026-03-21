Più innovazione per l’ambiente La medaglia d’oro ai ’Top Utility’

Nella sede della Camera di Commercio di Milano, BrianzAcque ha ricevuto il riconoscimento come miglior azienda italiana nella categoria Esg ai Top Utility 2026. Con questa premiazione, l’azienda si distingue per le sue pratiche di sostenibilità e gestione responsabile, confermando il suo ruolo di esempio nel settore dei servizi pubblici. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e delle istituzioni.

Nella cornice della Camera di Commercio di Milano, BrianzAcque ha conquistato il titolo di migliore azienda italiana nella categoria Esg (Environment, social and governance) ai Top Utility 2026, imponendosi come modello nazionale di sostenibilità e buona gestione. Un riconoscimento che conferma la solidità del percorso intrapreso dal gestore del servizio idrico integrato di Monza e Brianza, già premiato nel 2023 con il titolo assoluto Top Utility. La cerimonia ha riunito istituzioni, imprese e analisti del settore. In collegamento video è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. A ritirare il premio, il presidente e ad Enrico Boerci, affiancato dal vicepresidente Gilberto Celletti e dal Cfo Giuseppe Mandelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più innovazione per l’ambiente. La medaglia d’oro ai ’Top Utility’ Articoli correlati Gruppo Cap: Top Utility 2026, vincono sostenibilitàGruppo Cap ha ottenuto il Top Utility Award Assoluto 2026, riconoscimento assegnato da Althesys durante la presentazione del XIV Rapporto Cambiare... Leggi anche: Energia, fibra e fintech: da Salerno il modello multi-utility che crea lavoro e innovazione Altri aggiornamenti su Top Utility Temi più discussi: Più innovazione per l’ambiente. La medaglia d’oro ai ’Top Utility’; Top utility, crescono i margini ma il futuro è più incerto. Vince il gruppo Caf; Gruppo CAP vince il Top Utility Award; Top Utility 2026, Gruppo Cap vince il premio assoluto. Più innovazione per l’ambiente. La medaglia d’oro ai ’Top Utility’Il gestore del servizio idrico integrato si impone come modello di efficienza a livello nazionale. Il presidente e ad Enrico Boerci è orgoglioso: Il premio valorizza un percorso costruito negli anni ... ilgiorno.it TOP UTILITY 2026: GRUPPO CAP VINCE IL PREMIO ASSOLUTOLa green utility lombarda conquista il riconoscimento più prestigioso della XIV edizione del premio promosso da Althesys, che individua ogni anno la migliore utility italiana. Il Gruppo è inoltre entr ... mi-lorenteggio.com ECONOMIA - Industria Felix e Top Utility: una settimana di riconoscimenti per Lario Reti Holding https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/industria-felix-e-top-utility-una-settimana-di-riconoscimenti-per-lario-reti-holding/ facebook È il Top Utility Award 2026 a incoronare @gruppocap come migliore utility italiana. #aziende #innovazione #Italia #Milano #servizioidricointegrato #settoreidrico #sostenibilità #territorio #TopUtility2026 #utility x.com