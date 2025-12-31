Come cambia la busta paga dalle aliquote Irpef ai buoni pasto Aumenti premi e tasse | tutte le novità per il 2026

La legge di bilancio 2026 introduce diverse novità che interessano la busta paga dei lavoratori italiani. Tra aumenti, modifiche alle aliquote Irpef e nuove opportunità come i buoni pasto, il testo mira a migliorare le condizioni salariali e fiscali. In questa guida, analizzeremo le principali novità e come queste influenzeranno le retribuzioni nel prossimo anno.

Per il governo, la legge di bilancio per il 2026 – approvata in via definitiva dal Parlamento – contiene misure concrete per alzare gli stipendi degli italiani. Secondo le opposizioni, la manovra è debole e le novità contenute al suo interno non offrono alcun aiuto reale per recuperare potere d’acquisto. Ma cosa prevede, di preciso, la legge di bilancio del governo Meloni sul lavoro? Tra tagli alle aliquote Irpef, detassazioni e bonus, l’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è uno: aumentare il netto in busta paga. Ecco quali sono le principali novità che entreranno in vigore nel 2026. Irpef, come cambia la seconda aliquota. 🔗 Leggi su Open.online

