Stop ai premi in gettoni d’oro nei quiz Mediaset cosa cambia ora per i vincitori

Da oggi le cose cambiano nei quiz Mediaset. I premi in gettoni d’oro vengono eliminati e al loro posto ci sono altri tipi di riconoscimenti. I vincitori non riceveranno più grandi somme in oro, ma dovranno accontentarsi di premi diversi. La decisione riguarda tutte le trasmissioni e ha già suscitato reazioni tra i partecipanti.

Gerry Scotti annuncia lo stop ai premi in gettoni d'oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario. Ecco cosa cambia dal 1° febbraio. Novità storica nei giochi televisivi Mediaset. Gerry Scotti ha infatti annunciato che, a partire dal 1° febbraio 2026, a La Ruota della Fortuna, e a breve anche a Chi vuol essere milionario, i premi ai vincitori non verranno più consegnati in gettoni d'oro, bensì in soldi reali, con la ritenuta d'acconto. Un cambio di rotta decisamente importante questo, che segna un nuovo inizio nei quiz del Biscione. Ma cosa cambia dunque per i vincitori e quali saranno le nuove regole? Andiamo a scoprirlo.

