Alisson Santos e Giovane in gol | segnali positivi per il Napoli

Il Napoli torna a vedere segnali di crescita in allenamento. Alisson Santos e Giovane hanno trovato la rete durante una sessione congiunta con il Giugliano, dando buoni segnali per il futuro della squadra. I due attaccanti sembrano in buona forma e pronti a contribuire alla stagione. I tifosi sperano che questi segnali positivi portino risultati anche in campionato.

Segnali incoraggianti arrivano dal centro sportivo del Napoli, dove nell’allenamento congiunto contro il Giugliano si sono messi in evidenza i volti nuovi del reparto offensivo. A trovare la via del gol sono stati sia Alisson Santos che Giovane, protagonisti di una seduta positiva che ha dato indicazioni interessanti allo staff tecnico. Come riportato dal Corriere dello Sport, per uno dei due si tratta di un percorso già avviato, mentre per l’altro è tutto pronto per il debutto ufficiale. “Per l’attaccante acquistato dall’Hellas sarà la terza apparizione dopo l’esordio con la Juventus e il bis con la Fiorentina, collezionando tra l’altro 26 minuti in totale, mentre per il collega, che ha scelto il numero 27 liberato da Lucca, si tratterà di un debutto assoluto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

A Castel Volturno, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano.

Questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli ha svolto una partita di allenamento contro il Giugliano.

