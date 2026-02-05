L' Asem Jolly mette ko Vicenza | segnali positivi in vista del ritorno

La Jolly ha battuto il Vicenza con autorità, prendendo subito il comando del match. Fin dal primo minuto, la squadra ha imposto il ritmo e ha costruito un vantaggio che si è rivelato difficile da recuperare per gli avversari. La vittoria lascia sperare in un buon ritorno per la squadra, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.