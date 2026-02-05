L' Asem Jolly mette ko Vicenza | segnali positivi in vista del ritorno
La Jolly ha battuto il Vicenza con autorità, prendendo subito il comando del match. Fin dal primo minuto, la squadra ha imposto il ritmo e ha costruito un vantaggio che si è rivelato difficile da recuperare per gli avversari. La vittoria lascia sperare in un buon ritorno per la squadra, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide.
La Jolly nettamente superiore al Vicenza Nella gara di sabato scorso la Jolly prende il controllo del match fin dalle prime battute, imponendo ritmo e costruendo rapidamente un margine rassicurante. Il vantaggio consente di dare ampio spazio alle rotazioni: sono in totale 11 i giocatori che si.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Asem Jolly
Ultime notizie su Asem Jolly
Le immagini del match di #SerieB di ieri tra Handball Vicentina e Asem Jolly Foto: Maurizio Morbin #handballvicentina facebook
