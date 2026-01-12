Conosce una ragazza su un sito d’incontri ma l' appuntamento galante è una trappola per rapinarlo | picchiato e derubato

Un uomo di Seregno, conosciuta una ragazza su un sito di incontri, è stato vittima di una trappola. L’appuntamento si è trasformato in un’aggressione: sconosciuti lo hanno picchiato e derubato del portafoglio. L’episodio si è verificato il 12 gennaio 2026, evidenziando i rischi legati agli incontri online e l’importanza di prestare attenzione durante gli incontri con persone conosciute tramite internet.

Seregno (Monza Brianza), 12 Gennaio 2026 – Pensava di presentarsi all'appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da degli sconosciuti che gli avrebbero " ripulito" il portafogli. La presunta vittima, un ventenne, che non si è costituita parte civile per avere un risarcimento dei danni, oggi è stato sentito in aula dai giudici del Tribunale di Monza al processo che vede accusati di rapina due trentenni, la donna D.P. e l'ex c ompagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno, già imputati in un altro dibattimento monzese, di essersi fatti consegnare denaro per mesi da un trentenne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito della donna del gruppo e delle sue promesse di concedersi.

