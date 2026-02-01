Milano ragazza denuncia uno stupro

Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, nella notte, dopo essere stata portata in una galleria o in un tunnel della stazione di Porta Garibaldi FS. La giovane ha raccontato di aver subito l’aggressione senza riuscire a opporsi, mentre si trovava in quella zona sconosciuta. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni o telecamere che possano aiutare a ricostruire la vicenda.

1.05 Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS. La violenza sarebbe accaduta intorno alle 3 e mezza di giovedì notte, quando la 18enne, di origine ucraina, in stato di alterazione, si è recata nell'area ferroviaria, lungo i binari,con un giovane che aveva conosciuto in serata. Lì sarebbe stata stuprata e la notte stessa si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ragazza denuncia di essere stata violentata in stazione a Milano(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS. msn.com

Sono stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi: la denuncia di una 18enne a MilanoUna 18enne ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. L’abuso si sarebbe consumato nelle prime ore di giovedì 29 gennaio. fanpage.it

