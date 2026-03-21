Pioppo Futsal ospite della regina Akragas | i gialloverdi fanno visita ai neo campioni di Serie C1 tra i convocati spicca il ritorno in campo di Barcellona!

Il Pioppo Futsal è stato ospite della regina Akragas, neo campione di Serie C1, in una partita che ha visto il ritorno in campo di Barcellona, dopo un infortunio. La squadra gialloverde si è confrontata con i campioni, con diversi convocati che hanno partecipato alla gara. La sfida si è svolta tra le due formazioni, con l’obiettivo di mettere in evidenza le proprie capacità sul parquet.

Oggi pomeriggio i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo in occasione della 27ª giornata del Campionato di Serie C1, ad attendere i ragazzi di mister Basile i biancoazzurri dell’Akragas Futsal. I padroni di casa hanno conquistato con quattro giornate d’anticipo il titolo di Campioni del Campionato di Serie C1 – Girone A in occasione dell’ultima uscita stagionale in casa del Merlo C5, ottenendo il passaggio nel Campionato Nazionale di Serie B per la prossima stagione. I gialloverdi invece sono reduci dalla vittoria interna ai danni dello Sport Club Giudecca e adesso proveranno l’impresa sul parquet del Pala Green di Agrigento, con fischio d’inizio fissato per le 17:00. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pioppo Futsal ospite della regina Akragas: i gialloverdi fanno visita ai neo campioni di Serie C1, tra i convocati spicca il ritorno in campo di Barcellona! Articoli correlati Il 2025 del Pioppo Futsal, 365 giorni di passione: dalla Serie C2 alla Serie C1, un anno indimenticabile per i gialloverdi!Un altro anno giunge al termine e per il Pioppo Futsal il 2025 sarà un anno indimenticabile: la squadra gialloverde nell’anno che sta per terminare... Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1, al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del GiudeccaSabato pomeriggio vittorioso per i gialloverdi del Pioppo Futsal che in occasione della 26ª giornata del Campionato di Serie C1 riescono ad imporsi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pioppo Futsal Argomenti discussi: Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1, al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del Giudecca; Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1 al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del Giudecca.