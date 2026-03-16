Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1 al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del Giudecca

Nella 26ª giornata del campionato di Serie C1, il Pioppo Futsal ha vinto 3-1 contro il Giudecca al Pala Don Bosco. I trapanesi sono andati in vantaggio per primi, ma i gialloverdi sono riusciti a ribaltare il risultato e a portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il Pioppo Futsal in testa e i punti in classifica.

Sabato pomeriggio vittorioso per i gialloverdi del Pioppo Futsal che in occasione della 26ª giornata del Campionato di Serie C1 riescono ad imporsi per 3-1 ai danni del Giudecca al termine di un bel match. Il match parte subito a razzo con tante occasioni create da ambedue le squadre e ben disinnescate dagli estremi difensori: i gialloverdi trovano diversi varchi, ma il sempre attento Piacentino mura la porta biancorossa in diverse occasioni; allo stesso modo Marineo salva i gialloverdi dagli assalti degli ospiti fino alla sirena del primo tempo con reti inviolate. Il secondo tempo parte con il vantaggio ospite con Serrano, che sugli sviluppi di una punizione sorprende i gialloverdi e insacca in rete per l’1-0. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pioppo Futsal vittorioso nella 26ª giornata del Campionato di Serie C1, al Pala Don Bosco i gialloverdi si impongono per 3-1 ai danni del Giudecca Articoli correlati Pioppo Futsal vittorioso con finale da brivido: a 17 secondi dalla sirena Lo Giudice regala i 3 punti ai gialloverdi e fa esplodere di gioia il Pala Don BoscoPartita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo, con il Pioppo Futsal che agguanta... Match d’alta classifica al Pala Don Bosco per la 18ª giornata di Serie C1, il Pioppo Futsal fa visita al Palermo C5Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo andrà in scena la 18ª giornata del Campionato di Serie C1 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti...