Il 2025 del Pioppo Futsal 365 giorni di passione | dalla Serie C2 alla Serie C1 un anno indimenticabile per i gialloverdi!
Il 2025 si conclude con un bilancio positivo per il Pioppo Futsal, che nel corso dell’anno ha conquistato la promozione dalla Serie C2 alla Serie C1, vincendo la Coppa Sicilia e avvicinandosi ai play-off di Serie C. Un percorso che testimonia l’impegno e la crescita della squadra gialloverde, segnando un anno importante nella sua storia. Questo articolo ripercorre i momenti salienti di un 2025 ricco di traguardi e passione.
Un altro anno giunge al termine e per il Pioppo Futsal il 2025 sarà un anno indimenticabile: la squadra gialloverde nell'anno che sta per terminare ha messo in bacheca la vittoria del Campionato di Serie C2 e della Coppa Sicilia, attualmente si trova invece a ridosso della zona play-off del massimo campionato regionale di Serie .
BUON COMPLEANNO CICCIO Oggi facciamo gli auguri al nostro instancabile motorino con il numero 14 Tanti auguri di buon compleanno al nostro Francesco "Ciccio" Parisi #pioppofutsal #pioppo #pioppofutsalunder19 #gialloverdi #ultrasp - facebook.com facebook
