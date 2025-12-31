Il 2025 del Pioppo Futsal 365 giorni di passione | dalla Serie C2 alla Serie C1 un anno indimenticabile per i gialloverdi!

Il 2025 si conclude con un bilancio positivo per il Pioppo Futsal, che nel corso dell’anno ha conquistato la promozione dalla Serie C2 alla Serie C1, vincendo la Coppa Sicilia e avvicinandosi ai play-off di Serie C. Un percorso che testimonia l’impegno e la crescita della squadra gialloverde, segnando un anno importante nella sua storia. Questo articolo ripercorre i momenti salienti di un 2025 ricco di traguardi e passione.

