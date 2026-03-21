’Pillion’ Carta bianca ad Adam Mars-Jones

Nel 2020 è stato pubblicato il romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones, che ha attirato molta attenzione nel mondo letterario. Nel 2023 il libro è stato tradotto in Italia, e a febbraio è arrivato anche l’adattamento cinematografico intitolato Pillion, diretto da Harry Lighton. La pellicola e il romanzo sono stati annunciati come opere collegate, portando nuova attenzione sulla stessa storia.

Il romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones è stato un caso letterario nel 2020; nel 2023 è stato pubblicato in Italia e lo scorso febbraio è uscito anche l’adattamento cinematografico di Harry Lighton, Pillion. Meglio non dirgli che in Italia è stato accompagnato dal sottotitolo Amore senza freni: lo scrittore britannico, anche critico cinematografico e letterario, probabilmente lo sa già – ha una connessione col nostro Paese – e saprà commentarlo con la sua consueta ironia. Arrivato in città ieri per presentare la sua Carta Bianca al Modernissimo – dove domani mattina sarà proiettato proprio Pillion – Mars-Jones ha scelto film come La Ronde di Max Ophuls, Cospiratori del piacere di Jan Švankmajer, La terra di Dio di Francis Lee ed Elle di Paul Verhoeven. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Pillion’, Carta bianca ad Adam Mars-Jones Articoli correlati Leggi anche: Bob: ad Altenberg vince Adam Ammour. Si ribalta il team di Baumgartner Mostra 'Animum in Fabula' alla Galleria Carta BiancaVenerdì 20 febbraio sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra fotografica di Oreste Monaco dal titolo Animum in fabula. Una raccolta di contenuti su 'Pillion' Carta bianca ad Adam Mars... Discussioni sull' argomento ’Pillion’, Carta bianca ad Adam Mars-Jones; Weekend di ospiti, novità e anteprime al Modernissimo: Trinca, De Sica, Golino, Adam-Mars Jones; Le stelle del cinema per piangere e ridere. #savethedate / #ospiti #WEEKEND DI OSPITI, NOVITÀ E ANTEPRIME AL MODERNISSIMO: TRINCA, DE SICA, GOLINO, ADAM-MARS JONES bit.ly/40BTQec Giovedì 19 marzo, Jasmine Trinca e Andrea De Sica presentano il nuovo film 'Gli occhi degli altri'. facebook