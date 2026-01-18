Bob | ad Altenberg vince Adam Ammour Si ribalta il team di Baumgartner

Ad Altenberg, Adam Ammour si è imposto nella gara di bob, contribuendo a consolidare la presenza dominante della Germania nel circuito di Coppa del Mondo. La competizione si è svolta davanti al pubblico locale, con il team di Baumgartner che ha subito una battuta d’arresto. La vittoria di Ammour rappresenta un ulteriore passo avanti per la nazionale tedesca, che continua a mostrare superiorità nelle discipline del bob.

Ancora tris per la Germania. Il podio nella Coppa del Mondo di bob è sempre o quasi tutto tedesco, ancor di più nel 4, e ancor di più davanti al pubblico di casa di Altenberg. Adam Ammour continua a crescere trova di nuovo il colpaccio. Era arrivato settimana scorsa a St. Moritz, lo ripete oggi sulla pista amica: rimonta nella seconda run dalla terza alla prima piazza per il secondo successo stagionale. Battuti i connazionali Johannes Lochner, che si deve arrendere solo di due centesimi, e Francesco Friedrich, a 15 centesimi dalla vetta. I non tedeschi sono lontani: il britannico Hall quarto a 51 centesimi dalla vetta, l’austriaco Treichl chiude la top-5 a 63 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner

Ecco l'introduzione richiesta: Il team Baumgartner ha annunciato i convocati italiani per la tappa di Altenberg, ultima prova della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob prima delle Olimpiadi. L'evento si svolgerà tra il 17 e il 18 gennaio, rappresentando un importante momento di preparazione e valutazione in vista della competizione olimpica.

Bob: altra tripletta tedesca, nel 2 ad Altenberg domina Lochner. Undicesimo Baumgartner

Nella gara di Altenberg, la Germania conferma la propria supremazia nel bob, con Lochner che si impone nel due maschile davanti al pubblico di casa. Il team tedesco mantiene la propria costanza, ottenendo una tripletta, mentre Baumgartner si piazza all’undicesimo posto. La competizione testimonia ancora una volta l’egemonia della Germania nella Coppa del Mondo di bob, sottolineando la continuità di un dominio consolidato nel circuito.

