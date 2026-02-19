Mostra ' Animum in Fabula' alla Galleria Carta Bianca

Venerdì 20 febbraio, la Galleria Carta Bianca aprirà le porte alla mostra fotografica di Oreste Monaco, intitolata *Animum in fabula*. La mostra nasce dall’ispirazione dell’artista, che ha deciso di esplorare emozioni e stati d’animo attraverso immagini intense e coinvolgenti. Monaco ha scelto di interpretare i sentimenti più profondi, catturando momenti di vita quotidiana e introspezione. L’esposizione durerà tre settimane e invita il pubblico a immergersi in un viaggio visivo tra sogni e realtà. La mostra si terrà nel cuore della città, in via delle Belle Arti.

Venerdì 20 febbraio sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra fotografica di Oreste Monaco dal titolo Animum in fabula. Nato nel 1992, ha iniziato a dipingere da bambino ed ha continuato sino all'età di 19 anni, quando si è trasferito a Milano per studiare Art Direction presso l'Istituto Europeo di Design. È lì che ha iniziato a esplorare la fotografia come forma di espressione artistica. Durante il periodo milanese ha iniziato anche a lavorare nel campo della pubblicità, una carriera che in seguito lo ha portato in Spagna, dove è diventato direttore creativo in un'importante agenzia di Madrid.