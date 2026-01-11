Pigato ko col sorriso | si ferma in finale in Thailandia ma la crescita continua
Il pigato si ferma in finale in Thailandia, lasciando comunque una buona impressione. La giovane tennista bergamasca, dopo aver raggiunto un risultato importante, si arrende alla padrona di casa Sawangkaew in due set. La crescita dimostrata durante il torneo testimonia il potenziale e l’impegno della giocatrice, che continuerà a lavorare per migliorarsi e affrontare le prossime sfide con determinazione.
TENNIS. Domenica 11 gennaio la bergamasca esce sconfitta sul cemento di Nonthaburi, battuta in due set dalla padrona di casa Sawangkaew. I progressi di gioco però sono confortanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua.
