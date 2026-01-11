Pigato ko col sorriso | si ferma in finale in Thailandia ma la crescita continua

Da ecodibergamo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pigato si ferma in finale in Thailandia, lasciando comunque una buona impressione. La giovane tennista bergamasca, dopo aver raggiunto un risultato importante, si arrende alla padrona di casa Sawangkaew in due set. La crescita dimostrata durante il torneo testimonia il potenziale e l’impegno della giocatrice, che continuerà a lavorare per migliorarsi e affrontare le prossime sfide con determinazione.

TENNIS. Domenica 11 gennaio la bergamasca esce sconfitta sul cemento di Nonthaburi, battuta in due set dalla padrona di casa Sawangkaew. I progressi di gioco però sono confortanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

pigato ko col sorriso si ferma in finale in thailandia ma la crescita continua

© Ecodibergamo.it - Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua

Leggi anche: ITF 75 a Nonthaburi (Thailandia). Pigato in semifinale. Battuta Yamalapalli

Leggi anche: Centri riaperti e donazioni in crescita. Ma la battaglia dell’Avis non si ferma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua.

pigato ko sorriso fermaPigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua - Domenica 11 gennaio la bergamasca esce sconfitta sul cemento di Nonthaburi, battuta in due set dalla padrona di casa Sawangkaew. ecodibergamo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.