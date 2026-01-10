itf 75 a nonthaburi thailandia pigato in semifinale battuta yamalapalli

Lisa Pigato si è qualificata per le semifinali dell’ITF 75 a Nonthaburi, in Thailandia, dopo aver battuto Sahaja Yamalapalli con il punteggio di 6/4, 7/5. La ventiduenne bergamasca ha conquistato il suo terzo successo della settimana, mantenendo uno score senza sconfitte. Questo risultato rappresenta un buon inizio per il 2026 nel circuito internazionale.

Non poteva cominciare meglio il 2026 di Lisa Pigato. La ventiduenne bergamasca si è qualificata per le semifinali dell’ ITF 75 femminile thailandese di Nonthaburi (cemento) battendo l’indiana Sahaja Yamalapalli per 64, 75, conquistando il terzo successo della settimana senza perdere un set. Lisa era partita con un 62, 75 rifilato alla russa Ekaterina Maklakova, confermato dal convincente 61, 62 alla terza favorita Kathinka Von Deichmann. La prestazione nei quarti di finale ha confermato l’eccellente stato di forma che sta attraversando, conseguenza di un finale di 2025 che sembra averla trasformata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

