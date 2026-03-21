Pierpaolo Pretelli | Hanno provato a buttarmi fango addosso ma ho la verità dalla mia parte
Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Verissimo, dove ha commentato un momento difficile legato a un caso che ha coinvolto anche il suo nome. Ha affermato che ci sono state accuse e tentativi di screditarlo, ma ha ribadito di avere dalla sua la verità. Pretelli ha anche parlato delle difficoltà affrontate durante quel periodo e delle tensioni che ne sono derivate.
Pierpaolo Pretelli, ospite di Verissimo, ha parlato di un periodo delicato a seguito del caso Signorini in cui è comparso anche il suo nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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