Pierpaolo Pretelli è stato ospite oggi a “Verissimo” e ha parlato di un periodo difficile che ha vissuto di recente. Durante l’intervista, ha raccontato di aver subito attacchi ingiustificati e di essere stato bersaglio di accuse infondate da parte di qualcuno che ha cercato di danneggiarlo senza basi concrete. Pretelli ha anche menzionato di aver affrontato questa situazione senza perdere la calma.

Pierpaolo Pretelli, ospite nella puntata di oggi 21 marzo a “ Verissimo “, ha rivelato a Silvia Toffanin di aver attraversato un momento delicato. Il riferimento è ad una delle puntate di “Falsissimo” in cui Fabrizio Corona ha fatto riferimento a un sex-tape presunto che l’ex gieffino avrebbe mandato ad Alfonso Signorini. Circostanza poi rettificata, in una puntata successiva dall’ex re dei paparazzi. Pretelli da quel momento si è chiuso in un silenzio mediatico per lungo tempo, lasciando così intende di attraversare una momento molto delicato della sua vita. “Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi un po’ del fango addosso senza un briciolo di verità, – ha detto a Tofffanin – quindi tutto ovviamente infondato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi un po’ del fango addosso senza un briciolo di verità”: Pierpaolo Pretelli risponde a Fabrizio Corona

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