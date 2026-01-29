Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore | Urlavo aiuto ma la gente passava oltre

Pierpaolo Pretelli ha appena raccontato un episodio che gli è rimasto impresso. Era in giro per Milano quando ha visto una donna cadere improvvisamente a terra. Ha urlato aiuto, ma molte persone sono passate oltre senza intervenire. Alla fine, lui si è fermato e ha cercato di soccorrerla. La scena è stata dura da vedere e ancora più difficile da vivere, soprattutto pensando a quanto spesso si preferisca passare avanti senza fermarsi.

Il racconto di Pierpaolo Pretelli sulla brutta esperienza vissuta tra le strade di Milano: "Una donna si è accasciata a terra davanti a me, ho avuto paura di svenire. Mi ha gelato l'indifferenza dei passanti, nessuno si fermava". Pierpaolo Pretelli salva una donna, il drammatico racconto: "Chiedevo aiuto, nessuno si è fermato" Pierpaolo Pretelli si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Non l'emergenza. Ma l'indifferenza. Tante persone hanno guardato. Poche si sono fermate. Aiutare non è perdere tempo. È ricordarsi di essere umani. " Pierpaolo Pretelli ha condiviso questa riflessione sui social, ancora scosso da quello che gli è accaduto

