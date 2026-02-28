Maltrattano per anni le figlie a Brescia chiesto il processo per l'ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglie

La procura di Brescia ha richiesto il processo per Balwinder Singh, ex consigliere comunale, e sua moglie Baljeet Kaur, accusati di aver maltrattato le loro figlie per diversi anni. La pubblica accusa ha formalizzato le accuse di maltrattamenti e violenze sui minori. La decisione segue le indagini condotte dalla polizia e i rilievi raccolti nel procedimento.

La pm Marica Brucci ha chiesto il processo per Balwinder Singh e la moglie Baljeet Kaur accusati di maltrattamenti ai danni delle figlie. Il terzo figlio dell'ex consigliere comunale di Brescia è accusato, invece, di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie: l’ex consigliere Singh verso il processoDalle aule di palazzo Loggia a quelle del tribunale : Balwinder Singh, ex consigliere comunale di Brescia eletto nel 2023 con la lista “Fabio Rolfi...

L’ex consigliere comunale di Brescia indagato per violenza online su minori: “Due anni troppo piccola, meglio 14”Iyas Ashkar, 47 anni, da venerdì ex consigliere del Comune di Brescia, è indagato con l'accusa di violenza su minori online e a distanza.

