Nel match tra Pianese e Pontedera, il risultato si è concluso con un pareggio di 2-2. La partita si è decisa all'ultima azione di gioco, con il Pontedera che ha subito il gol del pareggio. La squadra granata ha perso così due punti importanti in una gara che avrebbe potuto rafforzare le sue possibilità di evitare la retrocessione diretta.

Piancastagnaio (Siena), 21 marzo 2026 – Praticamente nell'ultima azione di gioco il Pontedera ha buttato via una vittoria che sarebbe stata fondamentale per dare maggiore credibilità alle sue speranze di evitare la retrocessione diretta. Il 2-2 con il quale la squadra di Braglia esce dal confronto con la Pianese (che è stata l'ultima squadra battuta dai granata, più di 4 mesi fa) anche se interrompe una striscia di tre sconfitte, ha un sapore amarissimo, perché il Pontedera era riuscito a ribaltare lo svantaggio maturato all'inizio della ripresa con il gol di Sussi. Nell'arco di 6' dopo la mezzora, prima Cerretti in mischia e poi Sapola con un tap-in avevano illuso di poter conquistare i tre punti che mancano ormai dal 16 novembre, e invece al quarto minuto di recupero, Ongaro di testa su calcio d'angolo ha fissato il pari finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianese-Pontedera 2-2, granata raggiunti all’ultima azione

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