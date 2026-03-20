Pontedera Granata fra app e speranze

Il Pontedera, in vista della partita di domani contro la Pianese, si prepara a giocarsi un’ultima chance di evitare la retrocessione diretta. Nel frattempo, la società ha annunciato il lancio della prima app ufficiale, disponibile su PlayStore e AppStore, per migliorare il rapporto con i tifosi e offrire aggiornamenti in tempo reale sulle partite e le news della squadra.

Mentre la squadra domani in casa della Pianese si gioca un’altra fetta di speranza di evitare la retrocessione diretta, il Pontedera lancia la sua prima app ufficiale, disponibile su PlayStore e AppStore. Ieri sera alle 18 è stato dato il via al contest per la nuova maglia della stagione 2026-27, per la scelta della quale è possibile votare fino al 26 marzo, scaricando appunto la nuova app. Tre i modelli da scegliere, che vanno da un pattern geometrico ispirato alle architetture storiche della città, ad un design che intreccia memoria, identità granata e orgoglio, e ad una maglia che rappresenta continuità, appartenenza e senso di identità. "L’ app – fa sapere il direttore organizzativo del club Andrea Bargagna – è un progetto fortemente voluto dalla nuova proprietà, per integrare, migliorare l’appeal della società granata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera Granata fra "app" e speranze Articoli correlati Pontedera-Torres 1-3, tracollo granata che pesaPontedera, 3 gennaio 2026 – Un brutto Pontedera perde in casa 1-3 lo scontro diretto tra ultime in classifica contro la Torres e compromette... Arezzo-Pontedera 1-0, granata sfortunati: decisivo un autogolArezzo, 11 gennaio 2026 – Una sfortunata autorete di Biagini nel primo tempo è costata al Pontedera la sconfitta sul terreno della capolista Arezzo... Contenuti e approfondimenti su Pontedera Granata Discussioni sull' argomento Granata, venerdì di fuoco per la zona salvezza; Scheda squadra Pontedera. Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1, granata sempre più ultimi. Squadra contestataA fine partita si è svolto un confronto, durato almeno dieci minuti, tra i giocatori e gli ultras della gradinata nord Diego Savelli ... lanazione.it Pontedera-Juventus Next Gen 0-1, proteste granata ma non bastanoJUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi (32’ st Pagnucco), Macca (21’ st Mazur), Faticanti, Puczka; Owusu (21’ st Cudrig); Guerra, Deme (32’ st Licina). A disp: ... lanazione.it Il messaggio, rassicurante da parte della proprietà, per il convinto proseguimento del progetto e del supporto al Pontedera calcio. Pubblichiamo integralmente: "*Messaggio della BR Football alla comunità granata* Quando la BR Football ha deciso di investire - facebook.com facebook