Serie C sfide delicate per Pontedera e Pianese nelle gare del sabato
Domani, nel campionato di Serie C, il Pontedera affronta la Pianese in una sfida importante. Dopo gli anticipi di questa sera, le due squadre sono pronte a scendere in campo, con obiettivi chiari e una grande voglia di fare punti. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.
PONTEDERA – Dopo gli anticipi di stasera domani (31 gennaio) scendono in campo per la serie C il Pontedera e la Pianese. Il Pontedera è di scena a Campobasso. Così la presenta mister Banchieri: “Dopo le sfide contro Ravenna, Arezzo e Pineto affrontiamo un’altra squadra di alta classifica, quindi il coefficiente di difficoltà della partita è elevato. Noi, però, non possiamo guardare chi abbiamo davanti, ma dobbiamo fare punti che ci servono per salvarci. Dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti. Sarà essenziale che i nuovi arrivati si adattino subito, come ha dimostrato Mbambi, autore di una buona prova contro il Pineto nonostante fosse arrivato solo il giorno prima.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Pontedera Pianese
Pianese e Pontedera aprono il turno di serie C con due sfide insidiose
Calcio Serie C. Pianese a Pontedera. In vendita i biglietti del settore ospiti
Ultime notizie su Pontedera Pianese
Argomenti discussi: Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C; Domenica arriva la Samp: il Catanzaro vuole ripartire dopo le due sconfitte; Sport del weekend in provincia di Pavia: chi gioca, dove e quando; Serie C girone B. Il sabato di campionato: quattro sfide da seguire.
Serie C, Perugia-Ravenna: diretta live e streaming gratisPerugia–Ravenna si presenta come una sfida improntata sull’equilibrio e sull’attenzione difensiva. I padroni di casa proveranno a sfruttare il supporto del pubblico per fare la partit ... msn.com
Ascoli-Livorno: lo streaming gratis del match di Serie CLa partita tra Ascoli-Livorno si disputa venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 allo Stadio Del Duca ed è valida per il campionato di Serie C ... derbyderbyderby.it
MEGARALLY CONEGLIANO-NOVARA In attesa delle sfide del weekend, rivediamoci i megarally della semifinale di Coppa Italia @frecciarossaofficial tra @imocovolley e @igor_volley Tutte le sfide di SerieA live e on-demand su VBTV #iLovevolley facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.