Serie C sfide delicate per Pontedera e Pianese nelle gare del sabato

Domani, nel campionato di Serie C, il Pontedera affronta la Pianese in una sfida importante. Dopo gli anticipi di questa sera, le due squadre sono pronte a scendere in campo, con obiettivi chiari e una grande voglia di fare punti. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.

PONTEDERA – Dopo gli anticipi di stasera domani (31 gennaio) scendono in campo per la serie C il Pontedera e la Pianese. Il Pontedera è di scena a Campobasso. Così la presenta mister Banchieri: “Dopo le sfide contro Ravenna, Arezzo e Pineto affrontiamo un’altra squadra di alta classifica, quindi il coefficiente di difficoltà della partita è elevato. Noi, però, non possiamo guardare chi abbiamo davanti, ma dobbiamo fare punti che ci servono per salvarci. Dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti. Sarà essenziale che i nuovi arrivati si adattino subito, come ha dimostrato Mbambi, autore di una buona prova contro il Pineto nonostante fosse arrivato solo il giorno prima.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

