Peter Gomez confessa Francesca Mannocchi e Caterina Guzzanti

Ogni sabato sera, Peter Gomez torna su Rai 3 con una nuova puntata de La Confessione, il programma che presenta interviste biografiche a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Questa volta, Gomez intervista Francesca Mannocchi e Caterina Guzzanti, approfondendo le loro esperienze e prospettive attraverso un dialogo diretto e senza filtri. La trasmissione viene trasmessa nel prime time dell’emittente pubblica.

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