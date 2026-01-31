Peter Gomez confessa Giancarlo De Cataldo e Francesca Reggiani

Peter Gomez torna questa sera con un nuovo appuntamento de La Confessione. Il giornalista intervista questa volta Giancarlo De Cataldo e Francesca Reggiani, due personaggi noti del panorama italiano. L’appuntamento è alle 20, pronto a svelare storie e retroscena direttamente dai protagonisti.

Peter Gomez torna questa sera, sabato 31 gennaio, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 31 gennaio 2026. Ad aprire il nuovo appuntamento sarà Giancarlo De Cataldo, ex giudice che si è occupato di processi chiave della storia criminale italiana, come quello alla Banda della Magliana, sulle cui vicende ha costruito anche la sua fama di scrittore. De Cataldo parlerà di entrambe queste carriere, nella giustizia e nella letteratura, senza tralasciare episodi della sua vita privata.

