Peter Gomez confessa Mario Calabresi e Francesco Pannofino

Stasera, sabato 17 gennaio, torna su Rai 3 il programma La Confessione con Peter Gomez. In questa prima puntata del 2026, Gomez intervista Mario Calabresi e Francesco Pannofino, approfondendo temi legati alla loro esperienza e alle loro opinioni. La trasmissione offre uno spazio di confronto e dialogo su argomenti di attualità, promuovendo un'informazione serena e rispettosa.

Peter Gomez torna questa sera, sabato 17 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 de La Confessione, il programma di interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda nell' access di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 17 gennaio 2026. Primo ospite della puntata è Mario Calabresi che, dopo un'analisi sulla situazione dell'America di Donald Trump, parlerà della sua storia familiare, dell'omicidio di suo padre Luigi nel 1972 e della lunga vicenda processuale che ne è seguita, senza tralasciare episodi significativi della sua carriera giornalistica.

