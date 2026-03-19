Prezzi carburante taglio accise e credito di imposta | cosa prevede il dl

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio delle accise sui carburanti, un credito di imposta destinato agli autotrasportatori e alle imprese del settore ittico. Inoltre, sarà rafforzato il monitoraggio dei prezzi per contrastare eventuali speculazioni. Queste misure sono state annunciate per contenere i costi dei carburanti e supportare le imprese coinvolte.

Taglio delle accise, credito di imposta per gli autotrasportatori e le imprese ittiche e monitoraggio stringente dei prezzi contro le speculazioni sul carburante. Non c’è l’aumento di 130 milioni per il 2026 dei fondi per la social card per il caro benzina nella versione definitiva del decreto sui carburanti approvato ieri dal Consiglio dei ministri, come invece si evinceva da una bozza circolata prima della riunione. Nel testo definitivo c’è invece la misura di contrasto alle speculazioni: per i prossimi tre mesi i prezzi consigliati o previsti di vendita devono essere comunicati giornalmente, pubblicati e trasmessi a mister prezzi, e non possono essere variati nel corso della giornata, come si legge dalla relazione illustrativa del testo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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